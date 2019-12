Autocisterna di latte fuori strada, autostrasportatore ferito

Un autocisterna che trasportava latte fuori strada, finita su di un fianco in un fossato. Il singolare incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì, poco dopo le 6.30, in località Santa Maria del Piave a Mareno di Piave, in via Colonna. L'autista, un 55enne di Gorgo al Monticano, è rimasto incastrato tra le lamiere della cabina: in suo soccorso sono intervenuti anche alcuni passanti che lo hanno portato in salvo. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale a Conegliano. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del mezzo. A causare l'incidente potrebbe essere stato il cedimento della banchina.