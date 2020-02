Lutto a Mareno di Piave: malore fatale, muore a 32 anni

Giovedì scorso doveva essere dimesso dall'ospedale di Conegliano, in cui si trovava ricoverato, ma il suo cuore ha ceduto. Grave lutto a Mareno di Piave per l'improvvisa scomparsa di Simone Pollese, mancato all'età di appena 32 anni. Simone lascia la mamma Flavia, il papà Ezio, il fratello Andrea e tanti tra parenti e amici: era molto conosciuto in paese anche perché fin da giovane ha frequentato le varie associazioni della zona in cui era molto attivo. Il rosario verrà recitato nella chiesa di Mareno di Piave domenica 23 alle ore 19.30 mentre nella giornata di lunedì alle 15 si terrà la cerimonia funebre sempre nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.