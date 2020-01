Rapina in tabaccheria, bandito armato di taglierino scappa con l'incasso

Un uomo dall'accento meridionale, sui trent'anni, con barba e baffi, con occhiali da sole Rayban a travisare gli occhi e armato di taglierino. Questo l'identikit di un bandito che nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 17, ha rapinato una tabaccheria, la "Fior di Tabacco", a Mareno di Piave, in via Conti Agosti. Il malvivente, fingendosi un normalissimo cliente, ha minacciato la titolare dell'attività con la lama che teneva in mano e si è appropriato dell'incasso, un cellulare ed alcune carte di credito. Sull'episodio indagano ora gli investigatori del Commissariato di Conegliano che hanno raccolto la testimonianza della titolare che ha cercato in tutti i modi di opporsi al rapinatore. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.