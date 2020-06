Tumore fulminante, madre di due figli muore a 48 anni

Ad aprile aveva scoperto di essere affetta da un male incurabile, un tumore che era ormai in fase avanzata. Due mesi di lotta, impari, prima della morte che ha lasciato nel lutto due comunità, quella di Mareno di Piave e quella di San Vendemiano. Tiziana Rui aveva 48 anni. Lascia nel dolore il marito Roberto e i due figli Tommaso e Gabriele. In passato aveva lavorato in fabbrica, lavoro che aveva lasciato proprio per dedicarsi alla famiglia. La donna, nativa di San Vendemiano, era molto conosciuta perchè attiva nella vità della comunità marenese: faceva parte del coro parrocchiale, del gruppo del comitato scolastico dei genitori e accompagnatrice del pedibus. Martedì alle 16 si terrà presso la chiesa parroccchiale di Mareno di Piave il funerale al termine del quale seguirà la sepoltura presso il cimitero di San Vendemiano. Lunedì 29 alle ore 20 verrà celebrato il rosario.

