Incontro con Margherita Borsoi all'associazione Art4sport

VITTORIO VENETO Il Comitato Grandi Progetti genitori della Scuola Primaria Nazario Sauro di San Giacomo di Veglia organizza un evento di beneficenza, in occasione del 20° anniverario dalla fondazione del nostro comitato. Nostra graditissima ospite sarà Margherita Borsoi, la giovanissima atleta dell'associazione art4sport, fondata dalla famiglia di Bebe Vio. Nella prima parte della mattinata, Margherita incontrerà gli alunni della nostra scuola, per raccontare la propria storia e per vivere insieme a loro delle esperienze di condivisione. Dopo la ricreazione ci sarà l'incontro con le famiglie degli alunni e le autorità (hanno confermato la loro partecipazione, Loredana Buffoni, dirigente scolastica dell'istituo comprensivo Vittorio Veneto 1; Roberto Tonon, sindaco di Vittorio Veneto e Giuseppe Costa, assessore allo sport e tempo libero di Vittorio Veneto) per presentare le attività dell'associazione art4sport. Interverranno anche alcuni dei soci che 20 anni fa hanno fondato il Comitato Genitori. Durante la mattinata si svolgerà una vendita torte per finanziare le attività di art4sport. Inoltre, stiamo coinvolgendo diverse attività del territorio, per promuovere una raccolta fondi, i cui proventi andranno interamente devoluti all'associazione art4sport. Cogliendo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno generosamente contribuito con le loro donazioni, ricordiamo che è possibile contribuire all'iniziativa: per informazioni è possibile inviare un'e-mail a info@comitatograndiprogetti.cloud.