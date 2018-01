Marito violenta più volte la moglie in casa: "L'ho sposata, posso farlo quando voglio"

TREVISO "Ti ho sposata e quindi, adesso, sei obbligata a fare sesso con me ogni volta che ne avrò voglia". Sono queste le agghiaccianti parole che una donna trevigiana si è sentita dire dal marito, intenzionato ad abusare sessualmente di lei contro la sua volontà.

L'episodio, riportato sulle pagine de "Il Gazzettino di Treviso", risale a un arco di tempo compreso tra lo scorso 23 e 24 novembre quando un cinquantunenne trevigiano, ossessionato dal sesso e dalla virilità, ha violentato sessualmente la moglie in tre diverse occasioni, nonostante lei avesse chiaramente esplicitato la sua contrarietà. L'uomo, non ha però voluto sentire ragioni e ha abusato della donna prima in cucina e poi in camera da letto dopo averle strappato di dosso tutti i vestiti. Un gesto brutale che ha intimorito e umiliato la donna trevigiana. Preoccupata per il ripetersi di nuove e possibili violenze domestiche, la moglie del marito-orco ha pensato bene di avvisare le forze dell'ordine su quanto le era accaduto. Quando gli uomini dell'Arma sono arrivati nell'abitazione dei due coniugi, nel quartiere di Santa Maria del Rovere, l'uomo ha giustificato il suo comportamento dicendo che, essendosi sposato, poteva pretendere di fare sesso con sua moglie tutte le volte che voleva. A suo carico è stata aperta un'indagine da parte della Procura. Entro fine gennaio l'uomo dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria della pesante accusa di abusi sessuali. Per la moglie invece, l'arrivo delle forze dell'ordine ha rappresentato la fine di un incubo.