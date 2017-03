Per anni ha subito le violenze del marito: ottiene giustizia nel giorno dedicato alle donne

CONEGLIANO Per anni ha sopportato le violenze fisiche e psicologiche del marito. Dopo aver deciso di separarsi da quell'uomo e di denunciarlo per quanto aveva commesso, ha ottenuto giustizia proprio il giorno della festa di tutte le donne. Il giudice Marco Biagetti ha infatti condannato a un anno e quattro mesi di reclusione un 47enne coneglianese finito alla sbarra per rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.

La vittima, una 45enne che si era costituita parte civile con l'avvocato Benedetta Collerone Russo chiedendo un risarcimento danni di 50 mila euro, ha ottenuto una provvisionale di 5 mila euro immediatamente esecutiva in attesa di conoscere la reale entità del risarcimento in sede civile, dove ha già promosso una causa.

Stando al capo d'imputazione i fatti contestati si sarebbero consumati nel biennio 2012-2014. Secondo il pubblico ministero, che aveva ipotizzato una pena finale di due anni e otto mesi di carcere, l'imputato avrebbe sottoposto la moglie a un “regime di vita degradante e umiliante” considerandola come una badante e presentandola come tale anche a terze persone. La convivenza sarebbe stata costellata anche di minacce e insulti pronunciati utilizzando il bastone per la deambulazione a scopo intimidatorio. In tre occasioni la donna sarebbe stata anche picchiata, dovendo ricorrere alle cure mediche e inoltre sarebbe anche stata costretta a chiedere aiuto economico per potersi garantire adeguati mezzi di sussistenza, circostanza confermata dall'emissione di un provvedimento che stabiliva, a carico del marito, l'obbligo di versamento di un assegno mensile di 800 euro.