Marta4Kids: il sindaco Manildo accoglie Christian Cappello in Piazza dei Signori

TREVISO Il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, insieme al Presidente del consiglio comunale Franco Rosi e ai consiglieri comunali Sossio Vitale, Gian Mario Bozzo e Daniela Zanussi, hanno accolto martedì mattina in piazza dei Signori Christian Cappello che, insieme ad una decina di persone, è partito alla volta di Istrana. "Christian è un uomo forte, innamorato della vita, una persona fantastica che martedì mattina ho avuto il piacere di conoscere - ha dichiarato il sindaco di Treviso Giovanni Manildo - #Marta4kids è il suo progetto d'amore. Nel suo viaggio a piedi ha visitato i centri e gli ospedali specializzati nel trattamento della fibrosi cistica, una malattia rara per la quale la ricerca è tanto costosa quanto necessaria". Christian ha infatti percorso quattromila km a piedi per ricordare la moglie morta di parto e per incontrare persone e associazioni a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica.

