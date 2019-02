Furto di utensili da 1.300 euro al Leroy Merlin, arrestato un 33enne

Materiale elettrico per 1.300 euro. A tanto ammonta il bottino messo assieme nel pomeriggio di ieri dopo un furto al punto vendita Leroy Merlin del Città Fiera da un 33enne cittadino moldavo residente in provincia di Treviso. L'impresa non ha avuto vita lunga però, visto che l'uomo è stato intercettato e arrestato dai carabinieri della stazione di Martignacco. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto, mentre il 33enne è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Udine, in attesa del rito direttissimo di stamattina al tribunale di largo Ospedale Vecchio.