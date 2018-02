A Treviso arriva "Marzo Donna": trentanove eventi dedicati all'universo femminile

TREVISO Il prossimo 8 marzo, come ogni anno, cadrà la Giornata internazionale della donna. Per richiamare l’attenzione sul tema l'assessorato alle pari opportunità del comune di Treviso ha deciso di organizzare la rassegna "Marzo donna", un cartellone di 39 appuntamenti in un mese, volto alla promozione e al rafforzamento della figura della donna nella società trevigiana.

“Dal giorno dell'insediamento, questa amministrazione si è distinta per una specifica attenzione e sensibilità nei confronti della Donna – annuncia l'assessore alle pari opportunità Liana Manfio – Abbiamo dato vita allo Spazio Donna, e il Comune si è posto in cabina di regia per coordinare associazioni, organizzazioni, singole cittadine e professioniste non solo per orientare in caso di episodi di violenza,, ma anche per promuovere la consapevolezza del proprio valore, organizzare percorsi di empowerment, informare sui diritti in ambito lavorativo, legale e familiare, per generare spazi ed occasioni di incontro, come già avvenuto per le donne over 50, per dare un supporto alla libera iniziativa ed all'imprenditoria femminile, per orientare anche dal punto di vista lavorativo persone disoccupate o alla ricerca di nuovi percorsi professionali. Ora chiudiamo il cerchio con “Marzo Donna 2018”, che ha un programma ambizioso, articolato e completo per raccontare da più angolazioni la condizione delle donne e delle battaglie tese all’uguaglianza, per affrontare le fondamentali problematiche che coinvolgono la conciliazione del tempo personale, familiare e sociale, per diffondere la cultura delle Pari Opportunità”.

Il programma finale si articola in 39 eventi, tutti offerti gratuitamente alla cittadinanza. Saranno quattro gli appuntamenti cinematografici in programma durante la manifestazione: tre all'Auditorium Stefanini (mercoledì 7, mercoledì 14 e lunedì 19 marzo, sempre alle 20:30), con tre pellicole dirette da altrettante registe internazionali e selezionate da Lucia Caratti. L'8 marzo, invece, proiezione del film "7 minuti" di Michele Placido alle ore 21:00 all'Auditorium CGIL in via Dandolo. Saranno sei invece gli allestimenti teatrali in programma: si inizia giovedì 1 alle ore 20,30 al Teatro Eden con lo spettacolo di prosa "Madri o no?" con le attrici Linda Collini, Laura Feltrin e la danzatrice Sara Mardegan; poi una attenzione anche alle bambine attraverso la proposta di letture animate alla BRAT venerdì 9, con "Le bambine non hanno paura" a cura dell’associazione Abibrat; sabato 10 alle 20,30 serata al Teatro Eden con l'excurus storico "Contro la corrente": Alamavoz presenta 13 figure femminili che hanno cambiato la Storia, a partire da Sulpicia a Ipazia, da Camille Claudel a Amelia Erhart, da Hedy Lamarr a Coco Chanel e le altre; giovedì 15 alle 20,30 la biblioteca di S. Antonino ospita "Concerto in rosa" a cura di Ilaria Valent; domenica 18 alle ore 17,00 presso l'Auditorium Stefanini va in scena lo spettacolo "Sono pronta! Ogni donna ha diritto alla propria vita" sul tema della violenza proposto dall'associazione Art Dimension. Gran finale martedì 27 marzo al Teatro Comunale "Mario Del Monaco" con loi spettacolo di musica, prosa e danza "Indomite donne". Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, ma è richiesta la prenotazione ai seguenti numeri: 393-0103121 o 0422-658263.

Sabato 17 marzo alle 17,00 all’auditorium Stefanini la musicologa Paola Gallo presenta la prima parte del progetto musicale "Sorella mia carissima..." un concerto del duo di violoncello (Anna Campagnaro) e pianoforte (Tea Lusso) con musiche di Fanny Mendelsson e Felix Mendelsson; la seconda parte avrà luogo martedì 20 alle ore 20,30, sempre all'Auditorium Stefanini con il quartetto composto da Anna Campagnaro, Stefania Cavedon, Teresa Pante e Anna Grendene che eseguirà musiche di Vivaldi, Bach, Pachelbel, Piazzolla, concerto dedicato a Marianna Mozart. Sempre per la musica sabato 17 marzo alle 20,30 al Salone dei Trecento Amnesty International presenta il racconto musicale "Il secchio della memoria", un dialogo ideale in note tra una donna bosniaca e una donna cilena, accomunate da un comune destino di riscatto. Non mancheranno nemmeno le mostre. La biblioteca civica "Andrea Zanzotto" ospiterà per tutto il mese di marzo la mostra scientifica "Space Girls Space Women – lo spazio visto dalle donne", con tre conferenze sul tema; Una personale di Olimpia Biasi al Museo Bailo verrà inaugurata il 2 marzo alle ore 18. L’artista incontra chi è interessato a sapere di più sul suo percorso in occasione del “Tè con l'artista” giovedì 15 alle ore 16,30 nella sala conferenze del Museo Bailo. Inoltre una mostra collettiva “La donna nell’arte, l’arte di essere donna” a Palazzo dei Trecento, dal 9 al 25 marzo in collaborazione con la Commissione pari opportunità, opere di Maria Cristina Barbon, Brigitte Brand, Mirella Brugnerotto, Marisa Cerantola, Graziella Da Gioz, Lisa Perini, Lina Sari, Sarah Seidmann, Massimiliana Sonego, Tiziana Talamini. Verranno esposte anche opere di Maria Pia Fanna Roncoroni, recentemente scomparsa. Mostre fotografiche: “7 donne in poesia” dal 3 al 15 marzo, e “Lo sguardo fotografico sulla quotidianità delle donne” dal 16 al 31 marzo, entrambe nell'Atrio di Ca' Sugana; la mostra fotografica sulle donne del nordest alla libreria di San Leonardo, esposizione dei prodotti della Creatività al femminile alla Loggia dei Cavalieri il 10 e 11 marzo dalle 10 alle 19 a cura di Susy De Pra.

Molti gli appuntamenti in programma tra la Sala Verde di Palazzo Rinaldi, il museo di Santa Caterina, l'Auditorium di Santa Croce e il Salone dei Trecento, tutti per affrontare il tema della Donna sotto vari aspetti: dalle donne con disabilità (il 3 a S.Caterina), all'Effetto Matilda (ovvero "l'esclusione delle donne dalla storia") il 6 a Santa Croce, dalle opportunità delle donne nella chimica (il 16 a Palazzo Rinaldi) al rapporto tra donna e impresa (il 23 a Palazzo Rinaldi); si parlerà poi di donne e sport, con particolare riferimento alla Pallavolo il 26 sempre a Palazzo Rinaldi), di menopausa ed emancipazione il 16 a Santa Croce), ed infine verrà assegnato a Santa Caterina il premio letterario di scrittura al femminile "Betty Toniolo", venerdì 16 marzo alle 16:00 a cura dell’Associazione Proteo Fare Sapere. Il Centro Culturale Estrada ospita esperienze di yoga (3-7-14-21-28), il pomeriggio dell’8 marzo il Coordinamento "Oltre l'8 marzo R_esitenze" porta i ragazzi incredibili in Piazza dei Signori, il 9 in Sala Verde omaggio alla poetessa polacca Wislawa Szymborska e una serata il 21 per conoscere la biodanza a cura di Giusy Fantin