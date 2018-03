Treviso, si chiude Marzo Donna 2018

TREVISO Marzo Donna, il mese dedicato alla parità di genere si chiude con un grande successo di pubblico. Quasi 4mila la presenze totali ai 39 eventi del cartellone organizzato dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Treviso guidato da Liana Manfio. Lo spettacolo più partecipato è stato Indomite Donne, al teatro comunale Mario del Monaco, a cui hanno preso parte 650 persone. Seguono gli spettacoli dell'Eden con circa 300 partecipanti ciascuno, e i concerti alla Stefanini, poi le poesie della Szymborska con 150 persone e il Thè con l'artista Olimpia Biasi (circa 70) e poi la rassegna di cinema e le altre proposte esperienziali.

“E’ stato un mese impegnativo che ha registrato un ottimo successo anche in termini di partecipazione da parte dei tanti volontari che hanno partecipato agli eventi – dichiara l’assessore Liana Manfio – lo scopo era anche quello di favorire un maggiore coinvolgimento delle donne nelle attività della città. In molte mi hanno espresso il desiderio che queste iniziative, che hanno anche una valenza culturale, si possano riprendere e portare avanti. La serata del 27 marzo è stata concepita anche per valorizzare l’attività dei giovani che hanno così avuto modo di esprimersi davanti a un pubblico importante come quello del Teatro Comunale”.