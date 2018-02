Dietro-front Mascolo, "Ho cambiato idea, non mi candido più!"

TREVISO Angelo Mascolo ci ripensa. Solo qualche giorno fa il giudice trevigiano aveva rassegnato le sue dimissioni al Csm per finire tra i nomi dell'ala moderata del centro destra di "Noi con l'Italia". "Voglio dare un contributo alla collettività" - aveva dichiarato il togato del tribunale trevigiano in una nostra intervista. Ora, a giochi fatti, Angelo Mascolo fa un netto dietro-front e dichiara di rinunicare alla candidatura alla camera - come riporta il Gazzettino di Treviso. "Ho cambiato idea. - dichiara Mascolo al Gazzettino - Ritengo di essere un tecnico più che un politico. Ho avuto la sensazione che probabilmente l'ambiente della politica non sarebbe stato quello in cui avrei potuto sentirmi meglio". Il suo nome era finito tra le liste plurinominali del collegio di Vicenza 5: "Ha poca importanza dove fossi. L'idea era quella di mettersi a disposizione anche se fosse stato a Reggio Calabria". Termina così, con un'inversione di marcia totale, la carriera politica di Angelo Mascolo durata pressochè una manciata di giorni.