Malore alla guida, auto fuori strada: muore automobilista

Probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata fuori strada. Mariagrazia Marcon, in Pontini, residente a Caerano San Marco di 69 anni ha perso la vita nell'incidente lungo la strada Marosticana, vicino all'osteria Longon, in via Enrico Mattei. L'uscita di strada è avvenuta alle ore 10.15 a Maser. La donna, soccorsa da medici e infermieri del Suem 118, non ha avuto scampo: inutile ogni tentativo di rianimazione.

Il personale dei vigili del fuoco accorsi da Montebelluna, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente, purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari il personale medico del Suem ha dovuto costatarne la morte. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.