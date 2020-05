Si barrica in casa, comandante dei carabinieri fa da mediatore

Un pomeriggio di tensione quello che si è vissuto oggi a Coste di Maser. Un uomo di circa 50 anni che doveva essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio si è barricato in casa e ci sono volute ben quattro ore di trattative per farlo desistere e permettere di essere affidato alle cure del servizio psichiatrico. Fondamentale è stato l'intervento dei carabinieri della stazione di Cornuda e il comandante della Compagnia, il capitano Gabriele Favero che ha fatto da mediatore e lo ha convinto a seguire spontaneamente i medici. Sul posto, ad assistere alle operazioni, anche il sindaco, Claudia Benedos. Il cittadino, calmatosi, è stato accompagnato presso l'ospedale di Montebelluna dove si trova attualmente ricoverato.

«Siamo stati allertati alle 13.30 di oggi -racconta il primo cittadino- l'uomo, purtroppo dipedente da alcool e altre sostanze, vive con i genitori anziani che in mattinata sono stati accompagnati altrove, per motivi di sicurezza: da ieri sera era molto alterato. Lo psichaitra ha tentato di convincerlo senza il trattamento sanitario obbligatorio ma fino alle 16 lui non ha voluto aprire. Ha staccato il contatore della luce ed il telefono. Sembra avesse anche un corpo contudente in mano».

«Il comandante si è acceso una sigaretta li fuori e si è avvicinato, gli ha parlato, lui ha chiesto "posso avere anch'io una sigaretta?" -spiega ancora il sindaco- Gabriele Favero è entrato da solo, ha parlato con lui, si è posto bene e con calma è poi salito in ambulanza. Ora seguiremo con maggiore attenzione il caso di questa famiglia».