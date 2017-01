Maser, fatto esplodere il bancomat del Credito Trevigiano

MASER Ammonta a circa 10mila euro il bottino dell'ennesimo assalto ai danni di un bancomat nella Marca. A finire nel mirino questa volta è stata la filiale del Credito Trevigiano di Coste di Maser in via Bassanese. I malviventi sono entrati in azione attorno alle 3 della scorsa notte: dopo aver oscurato le telecamere di videosorveglianza è stato fatto esplodere il bancomat con una carica di polvere pirica, la così detta "marmotta". La banda si è subito dileguata prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sull'episodio indagano ora i carabinieri. I danni alla filiale sarebbero ingenti.