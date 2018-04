Cronaca Maser / Via Bassanese

Schianto frontale tra due auto, ferita una bimba di un anno e mezzo

Incidente alle 15.20 circa a Coste di Maser, lungo via Bassanese. Sul posto le ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco. Trasportate in ospedale a Montebelluna altre due persone: sia loro che la piccola non sono in gravi condizioni