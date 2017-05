Trappole contro i ciclisti a Maserada, chiodi sparsi nei sentieri di campagna

MASERADA SUL PIAVE I soliti ignoti. O forse sarebbe meglio definirli i soliti idioti. Non si può apostrofare diversamente chi ha pensato bene di creare delle vere e proprie trappole contro i ciclisti lungo i sentieri di campagna di Maserada, in particolare nella zona di Salettuol: si tratta di chiodi, piazzati appositamente per forare le gomme dei malcapitati ciclisti. A riportare la notizia è stato il sito Maserada.com.

"Oggi alle 17 -riportiamo dal sito- dopo aver incrociato nell'area del "parabae" un signore che aveva forato, mi sono avviato verso Salettuol dove poco più avanti della Madonnina sono caduto vittima della trappola di qualche deficente. C'è poco da commentare. Ti chiedo se possibile, visto i molti che leggono il tuo sito, di far sapere che c'è da tenere d'occhio a dove si mettono i piedi (e le ruote). Ciao R. P.S.: I chiodi sono stati limati per essere più efficaci".