Spaccio di cocaina, coniugi arrestati ma l'uomo scagiona la moglie

Sessanta grammi di cocaina sulla cui purezza ora verranno condotte delle analisi. Abbastanza droga per produrre quasi 600 dosi, per un valore di poco inferiore ai 6mila euro. E' quanto è stato trovato venerdì sera addosso ad una coppia di coniugi albanesi residenti a Casale sul Sile e finiti in manette a Maserada nel corso di una operazione mirata condotta dai carabinieri. I due stamattina sono comparsi davanti al gip Bruno Casciarri per l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, durante il quale l'uomo, 39enne da tempo in Italia e con precedenti penali ma non per droga, ha scagionato la moglie, 25enne anche lei albanese. «Lei non sapeva nulla della droga»: ha detto al giudice. All'albanese è stata applicata la misura restrittiva della custodia cautelare in carcere mentre la donna ha l'obbligo di dimora nel territorio di Casale.

Il 39enne è un artigiano edile ma per gli investigatori si tratta di uno dei "dettaglianti" di una organizzata rete di spaccio attiva nell'hinterland trevigiano e il cui compito sarebbe stato quello di vendere direttamente al consumatore finale. Venerdì sera l'uomo si trovava in macchina con la moglie quando arriva a Maserada. Non sa di essere seguito da una gazzella dei carabinieri e approfittando del buio si reca in una zona di campagna; scende dalla macchina, si allontana per qualche centinaio di metri e ritorna poco dopo con un involucro in mano. Rimette in moto la sua vettura e prende la strada di casa. Ma lungo il tragitto verso Casale la coppia viene bloccata dai militari dell'Arma che durante la perquisizione nella borsetta della donna trovano un involucro con all'interno i 60 grammi di cocaina. E scatta l'arresto.