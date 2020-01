Morta nel sonno dai genitori, giovedì l'ultimo saluto a Lara

Sarà celebrato giovedì prossimo, 9 gennaio, presso la chiesa parrocchiale di Maserada sul Piave, alle 10.30, il funerale di Lara Pastrolin, la 22enne trovata senza vita nel suo letto lo scorso 30 dicembre. La ragazza sarebbe stata colta da un malore nel sonno: il padre, andato a svegliarla alle 8 del mattino, ha scoperto il dramma e ha immediatamente lanciato l'allarme ai soccorsi. Gli infermieri del Suem 118, giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita e ne hanno dovuto constatare la morte. Il nullaosta per celebrare i funerali è stato concesso nelle ultime ore. Ancora mistero circa le cause, misteriose, della tragedia: la 22enne, deceduta per arresto cardiocircolatorio, sarebbe stata stroncata da un malore che purtroppo non le ha lasciato scampo.