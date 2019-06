Ladri incrociano pattuglia dei carabinieri: abbandonano un furgone e scappano

Nottata movimentata quella di domenica per i carabinieri della stazione di Maserada sul Piave. Una pattuglia dei militari, quando da poco erano trascorse le 23.10, hanno incrociato un furgone Iveco: quando è stato ordinato l'alt all'autista del mezzo sono scesi tre uomini che si sono dileguati attraverso i campi. Il mezzo, è emerso dopo un rapido controllo, era stato rubato all'azienda "Cdf verniciatura" di via Postumia a Villorba. I militari, ispezionando il veicolo, hanno poi scoperto del materiale "interessante" che era stato caricato all'interno del cassone nel furgone: si tratta di un quantitativo ingente di ottone. Attraverso un controllo è emerso che il materiale era frutto di un furto che era stato messo a segno poco prima alla "In Glass" di San Polo di Piave, in via Piave. Entrambi i furti, sia il furgone utilizzato per il trasporto della merce che l'ottone, non erano stati ancora denunciati: erano avvenuti da poco.