Precipita dal tetto dell'azienda, un volo di 8 metri: operaio gravissimo

MASERADA SUL PIAVE Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, alla "Service 2003" di via San Marco a Candelù di Maserada sul Piave. Un operaio 42enne di Meolo, pare dipendente di una ditta esterna , è precipitato da un'altezza di circa otto metri mentre si trovava sul tetto dell'azienda per effettuare alcune riparazioni. Le sue condizioni sono molto gravi: l'uomo è stato trasportato al Ca' Foncello con l'elicottero del Suem 118. Intervenuti sul posto, per gli accertamenti del caso, i tecnici del nucleo Spisal e i carabinieri.