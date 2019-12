Cronaca Maserada sul Piave / Via Giacomo Matteotti

Tragico malore nel sonno, 22enne trovata morta dai genitori

Terribile dramma nella mattinata di lunedì a Maserada, in via Matteotti. Lara Pastrolin è stata stroncata da un arresto circolatorio che non le ha dato scampo. Nei prossimi giorni sarà svolta l'autopsia per fare maggiore chiarezza