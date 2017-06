Al via i lavori alla scuola primaria "Mario Del Monaco" di Varago

MASERADA SUL PIAVE Al via i lavori di adeguamento sismico e alle norme di Prevenzione Incendi della scuola primaria “Mario Del Monaco” di Varago e della annessa palestra. I lavori sono stati decisi alla fine dell’anno scorso a seguito dei risultati pervenuti dalle indagini di vulnerabilità sismica condotte sull’edificio e per risolvere pure le carenze statiche riscontrate nelle precedenti indagini diagnostiche dei solai.

Gli interventi riguardano esclusivamente la parte di edificio scolastico costruita agli inizi degli sessanta e il primo ampliamento degli settanta oltre alla palestra attigua; non sono interessati dalle opere né la mensa né la parte nuova della scuola ampliata recentemente e già realizzate con criteri di antisismicità.

L’importo complessivo degli interventi sarà di € 350.000,00 compreso di tutte le somme in amministrazione (fiscali e tecniche); originariamente l’importo era previsto in € 300.000,00 ma che recentemente è stato aumentato di ulteriori 50.000,00 per completare i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico nella palestra e anche di isolamento termico dei soffitti della scuola. Le opere a seguito di gara, sono state aggiudicate al raggruppamento temporaneo d’Imprese con capogruppo mandataria l’Impresa BONAZZA COSTRUZIONI SNC di Bonazza Antonio & C. di Paese (TV) e la mandante F.M. INSTALLAZIONI SRL di Dosson di Casier (TV).

Le opere prenderanno avvio il giorno 12 giugno 2017, dopo la chiusura dell’anno scolastico, con la formale consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori Ing. Marco Bisetto di Maserada sul Piave. I lavori avranno una durata massima di giorni 90 e dovranno concludersi prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.