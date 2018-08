Da' alla luce due gemellini, mamma muore di setticemia

MASERADA SUL PIAVE Ha dato alla luce due gemellini, un maschio e una femmina, Alice e Filippo. Cinque giorni dopo a causa di una setticemia, causata da un'infezione, è morta, lasciando sotto choc le comunità di Maserada e Cimadolmo. E' infatti lutto per la scomparsa, ad appena 39 anni, di Maria Buso, dipendente della "Flores Cadamuro". Il parto era avvenuto venerdì scorso, al Ca' Foncello di Treviso, e si era svolto regolarmente, con taglio cesareo: un effimero momento di grandissima gioia per la mamma, il padre, il 41enne Fabio Piovesan e i famigliari. Nel pomeriggio di mercoledì la tragedia, la morte della 39enne causata da un'infezione. In breve la notizia si è diffusa a Maserada, zona in cui da tempo Maria e Fabio vivevano ( in una villetta di via Calderai ), e a Cimadolmo, dove vivono i genitori della donna. Ulteriori accertamenti, per chiarire le cause del decesso e la natura della sepsi, saranno svolti nelle prossime settimane.