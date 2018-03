La polizia gli trova un kg di marijuana in casa: "E' per uso terapeutico"

MASERADA SUL PIAVE Perquisendo la sua abitazione gli agenti della squadra mobile di Treviso hanno trovato ben un kg di marijuana. Il blitz che ha ha portato all'arresto di un cittadino albanese di 35 anni è scattato all'alba di martedì, all'interno dell'abitazione in cui l'uomo vive, a Candelù di Maserada sul Piave. Lo straniero, cui sono stati sequestrati anche bilancini e materiale per il confezionamento, ha tentato di giustificarsi con gli investigatori asserendo che la sostanza era per "uso terapeutico" e non veniva spacciata. Le indagini che hanno portato i poliziotti ad intervenire dimostrerebbero però il contrario: l'uomo avrebbe gestito una rete di spaccio tra Maserada e Treviso. Attualmente il 35enne si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona.