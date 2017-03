Marzo al femminile a Maserada sul Piave: tutti gli appuntamenti

MASERADA SUL PIAVE Un marzo tutto al femminile quello pianificato e organizzato dall’Assessorato delle politiche di Comunità e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Maserada sul Piave. Molti gli appuntamenti: dalla mostra di Marilena Nardi che sarà visitabile fino al 21 marzo, alla presentazione di libri, fino alle letture e rappresentazioni musicali.

I dati relativi al 2015 confermano che i fenomeni di violenza e maltrattamenti contro le donne sono rilevanti anche nella provincia di Treviso. Molti sono ancora i luoghi comuni e gli stereotipi da sfatare rispetto alla rappresentazione culturale connessa alla violenza di genere e i Servizi Socio-sanitari e i Centri Antiviolenza evidenziano che il maltrattamento delle donne è diffuso tra tutti i gruppi sociali, indipendentemente dall’origine economica, etnica, culturale, dai livelli di istruzione o qualifica professionale. E’ con l’obiettivo di mettere in sinergia le informazioni delle diverse istituzioni che venerdì 10 marzo alle 20.45, alla biblioteca di Maserada sul Piave, il Comune ospiterà la dott.ssa. Rita Giannetti del Centro Antiviolenza “Telefono Rosa di Treviso”.

"L’importanza di sostenere azioni di contrasto alla violenza di genere è una priorità – afferma il Sindaco Anna Sozza – infatti Maserada sul Piave è stato Ente capofila del progetto per le pari opportunità “Qui Donna: Spazio con e per le donne” che ha interessato anche i comuni di Breda di Piave, Ponzano Veneto e Povegliano, finanziato, per la fase di avvio, dalla Regione Veneto e successivamente con risorse proprie dei Comuni coinvolti". Un impegno che è partito tempo fa e che sarà perseguito attraverso iniziative concrete con l’obiettivo di mettere in rete i servizi e le pratiche utili al contrasto di una situazione che deve essere affrontata con puntualità.

"E’ un’emergenza sociale della quale tutte le istituzioni devono farsi carico, non solo aderendo a campagne nazionali contro la violenza di genere, – sostiene l’Assessore alle Politiche di Comunità Marisa Romeo - ma con un impegno concreto, continuativo e visibile, mettendo in atto tutte le risorse per favorire il lavoro di rete tra Comuni limitrofi, Forze dell’Ordine, Centri Antiviolenza, e agenzie che lavorano per la tutela e l’emancipazione delle donne e, soprattutto, attivando politiche per la prevenzione del fenomeno utili a portare a un cambiamento della società nel lungo periodo".

Durante l’incontro di venerdì sera, al quale parteciperà anche la dott.ssa Serena Gheller della cooperativa LaEsse, educatrice dello sportello Pari opportunità, sarà dato spazio anche alla scuola di musica Maurice Ravel che accompagnerà alcune letture in tema con la serata.