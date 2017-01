Addio a Piero Crepet, era stato lo storico farmacista di Maserada sul Piave

MASERADA SUL PIAVE Lutto a Maserada sul Piave per la scomparsa, a 76 anni di età, di Piero Crepet, storico titolare della farmacia di via Matteotti. Crepet combatteva da anni contro un tumore che non gli ha lasciato scampo: martedì è spirato, per il dolore dei suoi tre figli Luca, Marco e Alvise. I funerali saranno celebrati sabato mattina alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Maserada sul Piave. I famigliari hanno chiesto non fiori ma eventuali offerte all'Advar.