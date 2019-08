Rapinano con una pistola finta un 16enne: tre arrestati

I carabinieri di Spresiano, nella notte tra sabato e domenica scorsa, 25 agosto, hanno arrestato tre giovani, tutti 19enni di Maserada, per il reato di rapina aggravata. Il fatto è accaduto alle ore 2 in via Roma a Spresiano: il gruppo, formato da L.A., A.D. e C.C., quest’ultimo con un piccolo precedente di polizia, che viaggiava su una Opel Tigra guidata da uno di loro, ha avvicinato un 16enne di Spresiano e sotto la minaccia di una pistola, poi risultata essere ad aria compressa di quelle in libera vendita, gli hanno ordinato di consegnare il denaro che aveva in tasca, una somma di appena 10 euro.

Dopo essersi dileguati, i banditi sono stati rintracciati, grazie anche al numero di targa annotato dal minore, mentre fuggivano e quindi bloccati dopo un breve inseguimento con una pattuglia dei militari. All’interno dell’auto, sotto un sedile, i militari hanno ritrovato la pistola mentre del denaro nessuna traccia. Per questo motivi i giovani sono stati arrestati ed accompagnati nel carcere di Treviso in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà oggi, lunedì.