Tenta di rubare l'auto ad un carabiniere, arrestato un 22enne

La stazione dei carabinieri di Maserada, nella serata di sabato scorso, 29 giugno, ha arrestato un 22enne, pregiudicato, residente in zona, per il reato di tentato furto aggravato. Il giovane ladruncolo, le cui iniziali sono B.I. di origine brasiliana, alle ore 20.45 veniva notato armeggiare su un’autovettura Toyota Yaris parcheggiata in via Pio La Torre di Maserada. L’immediato intervento dei militari operanti consentiva di bloccare il giovane proprio mentre stava salendo sull’auto e di trarlo in arresto. Questa mattina, lunedì, è comparso davanti al Tribunale di Treviso per l’udienza di convalida, dopo aver trascorso il fine settimana nelle camere di sicurezza di questo Comando: attualmente si trova ai domiciliari, in attesa del processo. L’auto che stava per rubare, curiosamente, è di proprietà di un carabiniere in servizio alla stessa stazione di Maserada.