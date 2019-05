Commessa a madre di due bimbi, Maserada piange Sabrina

Sono ore di lutto a Maserada sul Piave per la scomparsa, all'età di 51 anni, di Sabrina Gardellin. La donna, madre di due figli e commessa molto conosciuta (lavorava presso un negozio di vendita di fiori), è morta a causa di un male incurabile da cui era affetta da tempo e contro cui ha combattutto con grande coraggio, senza mai arrendersi. Il funerale di Sabrina sarà celebrato il 2 maggio alle 15 presso la chiesa arcipretale di Maserada sul Piave: ad officiare la cerimonia sarà don Mirco Moro. Lascia il marito Manuel e i figli Matteo e Marco con cui viveva, in via Monte Pasubio, oltre ai genitori Vanna e Giorgio, la sorella Luisella, i nipoti, i parenti e i tanti amici della coppia.