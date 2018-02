Maserada, studenti a scuola di autodifesa per combattere i bulli

MASERADA SUL PIAVE Grande Successo della “settimana dello sport” alle medie di Maserada, dove oltre 350 ragazzi si sono cimentati con nuove discipline sportive, che hanno entusiasmato i giovani alunni. Un progetto sportivo che arricchisce i ragazzi anche culturalmente,infatti tanti sono i temi sviluppati in questa kermesse….dalla lotta al bullismo all’inclusione attraverso lo sport.

“Ogni atleta merita un romanzo”. Le abilità mentali, quindi, nel contesto sportivo, non sono fondamentali solo per eccellere o per raggiungere massimi livelli, ma anche, ad esempio, per mantenere l’ impegno preso, per dare continuità di presenza a gare ed allenamenti, per saper rispettare le regole della squadra e del gruppo, per comportarsi adeguatamente durante le partite e per imparare a convivere anche con emozioni spiacevoli, per gestire la comunicazione e i rapporti interpersonali, per avere rispetto dei ruoli e delle scelte… Con alcuni esperti guidati dal “Maestro” Carlo Pelloni si e’ lavorato imparando tecniche di difesa personale e contro il bullismo scolastico,e poi con l’aiuto dei Puppets (gruppo emergente trevigiano) si e’ ballato l’Hip-Hop con la direzione dell’insegnante Irene Pontello che ha coordinato in modo esemplare tutti i ragazzi e ragazze preparando una breve coreografia. Molto bello e divertente e’ stato anche l’intervento del Baseball che con gli istruttori Lucio Tirri e Gianni Dona’ hanno entusiasmato gli alunni con i fondamentali del lancio e della battuta , per poi terminare con delle piccole gare tra le classi.”Dulcis in fundo “ la presenza di due ospiti molto importanti, che hanno letteralmente lasciato i ragazzi a bocca aperta con le loro storie, Silvia Biasi il libero della nazionale Italiana e capitano della Cuoredarena Bremas di Sitting volley e Marco Mestriner giocatore della nazionale Trapiantati e Dializzati i quali hanno raccontato come attraverso lo sport la loro vita e’ cambiata in positivo e che non bisogna mai mollare perche’ le soddisfazioni arrivano sempre,poi hanno risposto alle tantissime domande dei giovani studenti affascinati da questi giovani atleti che vestono la maglia azzurra.

Il sabato per le prime medie invece c’e’ stato il torneo di pallavolo a Padernello di Paese con tutti le scuole medie trevigiane, ed anche qui i giovani maseradesi si sono messi in mostra arrivando nella finalissima di categoria. Insomma un gran successo per questo evento sportivo voluto dal ministero per il secondo anno consecutivo, dove tutte le scuole del veneto e d’Italia hanno trascorso queste giornate dedicate allo sport.Tutti i docenti ed il dirigente scolastico si sono complimentati con il dipartimento di Ed. Fisica composto dal Prof.Di Maria Paolo, e dalla prof.ssa Federica Cogo (supplenti della prof. Perrone) coordinati con professionalita’ e competenza dal prof.Vincenzo Balzano. A quest’evento hanno partecipato tutti gli alunni, dalle prime alle terze, tutti a dare il meglio di se’, anche i ragazzi con disabilita’ si sono perfettamente inseriti divertendosi insieme ai propri compagni di classe, ottimo auspicio per l’arrivo dei prossimi giochi della gioventu’, dove la scuola di Maserada sara’ impegnata in varie discipline….insomma vivo lo sport !!!!