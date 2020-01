Si accascia e muore per un infarto dopo aver salutato il figlio

Aveva poco prima salutato il figlio, di fronte alla pasticceria. Non potevano immaginare che sarebbe stata l'ultima volta che si sarebbero parlati. Dopo aver prelevato al vicino sportello delle Poste si è accasciato al suolo, per un infarto. Il terribile dramma è avvenuto nel pomeriggio del primo gennaio a Maserada sul Piave, in via Caccianiga. A perdere la vita è stato un pensionato di 64 anni, Silvano Santi. I dipendenti della pasticceria hanno subito lanciato l'allarme al 118 e prima dell'intervento dell'ambulanza del Suem hanno tentato di rianimare l'uomo utilizzando il defibrillatore comunale (era stato installato poche settimane fa di fronte al municipio), guidati via telefono dalla centrale operativa del Ca' Foncello. Purtroppo è stato tutto inutile. E' spettato ai carabinieri di Maserada avvertire i famigliari, tra cui il figlio da cui si era congedato poco prima, di quanto era avvenuto.