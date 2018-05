Licenziato, si presenta sul posto di lavoro e minaccia con una pistola tre ex colleghi

SPRESIANO I carabinieri ieri pomeriggio, lunedì, hanno arrestato un pregiudicato 57enne, di Spresiano, per detenzione e porto abusivo di una pistola e minaccia aggravata. L’uomo, che lavorava in una ditta di Maserada sul Piave dalla quale era stato recentemente licenziato, verso le 14 si era recato nel posto di lavoro dove, usando una pistola cal.7,65 aveva minacciato tre ex colleghi accusandoli del suo ingiusto licenziamento. Il 57enne è stato rintracciato nella sua abitazione dove, dopo una perquisizione, sono stati ritrovati altri 26 proiettili detenuti illegalmente. Sono in corso accertamenti sulla provenienza della pistola che non risulta censita nella banca dati. L’arrestato è stato portato in carcere a Santa Bona in attesa dell’udienza di convalida.