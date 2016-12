Carambola tra auto, vettura capovolta sull'asfalto: traffico rallentato

MASERADA Non ha fortunatamente provocato feriti gravi un incidente avvenuto poco dopo le 18 a Maserada sul Piave sulla rotatoria lungo via Papadopoli. Una vettura è finita capovolta sulla carreggiata. Sul posto il Suem118. Il traffico ha subito rallentamenti con le auto costrette a rallentare in prossimità del sinistro.