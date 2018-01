Conegliano: Massimo Olivotto è il nuovo dirigente del commissariato di polizia

CONEGLIANO Il sindaco di Conegliano Fabio Chies ha ricevuto martedì mattina in municipio il questore di Treviso, Maurizio Dalle Mura e il nuovo dirigente entrante del Commissariato di Polizia di Conegliano, il dottor Massimo Olivotto.

All'incontro hanno preso parte anche il segretario generale Lorenzo Traina e il comandante della polizia locale Claudio Mallamace. "La collaborazione sinergica tra le Forze dell'ordine a Conegliano ha dato risultati importanti sul fronte sicurezza e del controllo del territorio - ha detto il sindaco Fabio Chies - il fatto di condividere non solo le apparecchiature tecnologiche ma le modalità operative dà fiducia ai cittadini che dimostrano considerazione verso le Forze dell'ordine e una percezione alta del livello di sicurezza cittadino".. Massimo Olivotto, che ha preso fisicamente servizio nella giornata di lunedì 8 gennaio, sostituisce al comando il dottor Valerio Soldà. Il Questore di Treviso, nel presentare il nuovo dirigente, ha espresso un parere molto positivo sul Commissariato di Pubblica Sicurezza di Conegliano, ritenuto adeguato alle esigenze del territorio. "L'incontro di oggi ha confermato la sensibilità e attenzione che la Questura pone verso il nostro territorio - ha detto il sindaco Fabio Chies - Dal canto nostro confermiamo tutta la disponibilità necessaria per continuare quel rapporto già eccellente e quella determinata azione per la tutela della sicurezza della nostra comunità".