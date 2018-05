Era tutto pronto per convolare a nozze, ma un litigo alla vigilia fa saltare tutta la festa

GODEGA DI SANT'URBANO Niente più matrimonio per due giovani sposi residenti e Godega di Sant'Urbano e molto conosciuti in paese. I futuri sposi infatti, entrambi trentenni, hanno deciso di annullare le nozze a pochissime ore dalla celebrazione, con il conseguente dispiacere di tutti. Come riporta "la Tribuna", i due futuri sposi, i quali da anni convivono sotto lo stesso tetto, avrebbero avuto un brutto litigio a soli due giorni dal fatidico momento e proprio a causa di ciò hanno poi disdetto tutto quanto era stato prenotato sia per lo sposalizio che per la successiva festa. Un colpo al cuore per entrambe le famiglie e gli amici, per un gesto inaspettato ma che, in fin dei conti, potrebbe essere anche stata la scelta migliore: d'altronde è meglio "prevenire che curare"direbbe qualcuno.