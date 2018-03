Lui malato, lei incinta del loro bimbo: due trentenni trevigiani si sposano in ospedale

TREVISO Nei giorni scorsi si sono scambiati un bellissimo e atteso si all'interno di una stanza dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, uno scambio di fedi per suggellare un amore immenso e per dare, anche legalmente, un futuro alla sposa. Si, perchè come racconta "la Tribuna", sul letto del nosocomio trevigiano si trova il marito, colpito da un male terribile che insieme stanno affrontando mano nella mano ma che potrebbe in qualsiasi momento spezzare l'amore di una vita. Una vicenda dolorosa, ma che non ha spento il sogno dei due di convolare a nozze e suggellare così quel legame che fino ad oggi gli ha tenuti insieme, nella speranza di poter, un giorno, continuare insieme la vita senza il grave peso della malattia.