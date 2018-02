Richieste di denaro, minacce e pallottole: Marin denuncia il padre dell'ex fidanzata

RIESE PIO X Continue richieste di denaro, decine di telefonate, minacce, perfino una pallottola per pistola calibro 2,9. Questo il trattamento subito da Mauro Marin, ex vincitore del Grande Fratello 2010 , da parte del padre della sua ormai ex fidanzata Jessica che peraltro aspetta un figlio da lui. Proprio il comportamento dell'uomo, l'imprenditore di Sulmona Franco Bellei, 51 anni, sarebbe alla base della dolorosa fine del rapporto amoroso tra Marin e l'amata Jessica. L'ex gieffino, oggi 37enne, si è rivolto ai carabinieri di Castelfranco Veneto lo scorso 9 gennaio per denunciare i presunti soprusi subiti e intimidazioni molto gravi, addirittura minacce di morte. La notizia, già nell'aria e ben nota all'entourage di Marin, è stata diffusa in queste ore, quando la denuncia è stata notificata al padre di Jessica. L'indagine dei carabinieri è attualmente in corso.