Carnevale tra calci e pugni, maxi-rissa ai Battuti tra 40 giovanissimi

TREVISO Continua ad apparire nelle cronache quotidiane l'amata e odiata piazza Santa Maria dei Battuti anche il giorno di Carnevale. La tanto amata e odiata piazza alle porte del quartiere latino è stata l'ennesimo teatro di una maxi-rissa tra giovani 14enni. E' accaduto ieri, 13 febbraio, verso le 18 - come riporta il Gazzettino di Treviso - quando la lite tra una quarantina di ragazzi minorenni, divisi in diverse "fazioni", è sfociata in una rissa in piena regola. Dai calci ai pugni e schiaffi fino ad arrivare a tirarsi dietro le biciclette. Un gran baccano nel "campiello veneziano" di Marca, tan'è che i residenti hanno dovuto chiamare le forze dell'ordine. All'arrivo della locale i più si sono dileguati e qualcuno dei giovanissimi è stato identificato. Una piazza tanto bella quanto abbandonata potrebbe dire qualcuno. Dai locali che chiudono alle sedute distrutte dalle auto: una piazza che non riesce ancora a trovar pace.