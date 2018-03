Conegliano, la meccanica quantistica tra i tavoli del Radiogolden

CONEGLIANO Troppo poco conosciuta, molto fraintesa ma molto importante, la meccanica quantistica continua a cambiare il mondo. Da un lato proliferano correnti non scientifiche che la citano a sproposito, mentre dall’altro fioccano notizie sulle future tecnologie quantistiche. Giovedì 15 marzo alle 21 al Radiogolden di Conegliano il fisico Enrico Gazzola presenta il suo ultimo lavoro “Il mondo quantistico. Errate interpretazioni, teorie improbabili e bufale quantiche”.

Gazzola è un fisico e divulgatore scientifico, attualmente assegnista post-Dottorato presso il dipartimento di Fisica dell'università di Padova. Ha fondato il gruppo Facebook di discussione e divulgazione MECCANICA QUANTISTICA: gruppo serio, oggi punto di riferimento per migliaia di appassionati; organizza i cicli di conferenze divulgative “La Scienza in un bicchiere”. Nel libro che presenta al Radiogolden, introduce la meccanica quantistica agli inesperti per fare chiarezza sui malintesi più diffusi e sui modi in cui viene strumentalizzata e distorta in ambiti pseudoscientifici.

Negli ambienti non professionali della psicologia, della fisica, del giornalismo e in molte discussioni legate al paranormale e l'insolito, la meccanica quantistica è spesso utilizzata a sproposito per sostenere argomentazioni "fisicamente" insostenibili. Si prendono in prestito concetti della meccanica quantistica evidenziando la profonda incomprensione di quest'ultimi sia sul piano teorico che operativo. Ed ecco che la meccanica quantistica viene invocata in argomenti quali la vita oltre la morte, la legge dell'attrazione, la telepatia, le guarigioni straordinarie o altri concetti di derivazione sovrannaturale o new age, nel disperato tentativo di dare loro una dignità scientifica.