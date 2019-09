Gamba incastrata in un motocoltivatore, agricoltore ferito

Incidente sul lavoro poco prima delle 9.30 di stamane, in un terreno agricolo al civico 12 di via Cimitero a Brische di Meduna di Livenza. Un agricoltore di 60 anni, residente nella zona, è ferito gravemente ad una gamba: l'arto è rimasto incastrato nella fresa di un motocoltivatore che l'uomo stava utilizzando. Il 60enne, non in pericolo di vita, è stato trasportato in elicottero dal Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. A soccorrere il malcapitato è stato il figlio dell'uomo.