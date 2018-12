Venerdì sera alcolico, 30enne ci rimette patente e auto

Dopo una serata di baldoria, venerdì scorso, è stato trovato positivo ad un controllo con l'etilometro: in un colpo solo ha dovuto dire addio a patente e auto, sequestrata. A finire nei guai un operaio 30enne di Meduna di Livenza. L'uomo, al volante della sua Honda Civic, è stato fermato alle 3 del mattino, nella notte tra venerdì e sabato, a Pasiano di Pordenone, in piazzale Montereale Mantica. Per l'operaio è scattata inevitabile anche una denuncia per guida in stato di ebrezza.