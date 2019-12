Meningite da meningococco, 15enne ricoverato al Ca' Foncello

L’Ulss 2 comunica che è stato ricoverato nell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ospedale di Treviso un quindicenne, residente nell'hinterland trevigiano, con diagnosi di meningite da meningococco.

Il giovane ha iniziato nella mattinata di ieri, mercoledì 18 dicembre, ad accusare febbre alta e mal di testa: nel pomeriggio, a seguito del peggioramento delle sue condizioni, è stato portato, in ambulanza, al pronto soccorso del Ca’ Foncello dove, in serata, è stato disposto il ricovero nel reparto di Malattia Infettive. Al momento le sue condizioni sono discrete. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Il Servizio Igiene e Sanità pubblica, come di regola, attiverà nelle prossime ore la profilassi antibiotica per i contatti stretti in ambito scolastico (limitata a compagni e docenti della classe dell’Istituto superiore frequentato), familiare e del tempo libero.