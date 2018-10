Meningite: nuovo ricovero al Ca' Foncello

Secondo caso di meningite da pneumococco in pochi giorni all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Una donna di soli 40 anni è stata ricoverata sabato scorso in gravi condizioni per un'otite trascurata e degenerata in un principio di meningite.

Stando a quanto riportato da "La Tribuna di Treviso" le condizioni della signora, ricoverata prima nel reparto di Rianimazione e poi in quello di terapia intensiva, non sarebbero però così gravi come quelle di Paolo Duo, il quarantaseienne residente a Maserada morto lo scorso giovedì sera per un grave caso di meningite da pneumococco. Due episodi così ravvicinati rappresentano una rarità. La causa, secondo i medici, è da individuare nel fatto che molte otiti non sono state curate in maniera adeguata, rischiando di portare a un pericoloso aumento di meningiti da pneumococco, malattia che non è comunque contagiosa. Fondamentale è la cura dell'otite con l'antibiotico per impedire che il batterio arrivi fino alle meningi. La paziente quarantenne attualmente ricoverata nell'ospedale trevigiano è tenuta sotto costante osservazione dai medici che sperano di riuscire a salvarla.