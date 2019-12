Meningite da pneumococco: 42enne ricoverato in prognosi riservata

Sempre oggi, giovedì al Ca' Foncello è stata fatta un'altra diagnosi di meningite diagnosticata in un secondo paziente. Si tratta però di una meningite da pneumocco che non richiede misure di sanità pubblica. I due casi non sono assolutamente correlati tra loro. Il secondo paziente è un 42enne dell'hinterland trevigiano. Attualmente è ricoverato in rianimazione al Ca' Foncello in prognosi riservata. In questo secondo paziente la meningite è insorta come complicanza di un’otite.