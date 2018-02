Rivoluzione per le mense scolastiche: da marzo l'iscrizione si potrà fare solo online

MONTEBELLUNA E’ fissato per il prossimo 1 marzo l’avvio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 al servizio mensa per gli studenti che frequentano le scuole pubbliche dell’infanzia e la scuola dell’obbligo di 1° e 2° grado del Comune di Montebelluna.

A partire da quella data i genitori che vorranno far usufruire i propri figli del servizio, dovranno compiere l’iscrizione per via telematica attraverso il portale visitabile al seguente link. Si tratta di un servizio voluto fortemente dall’assessorato all’istruzione e messo a disposizione dalla società Gemeaz Ellior che fornisce i pasti nelle mense scolastiche delle 13 scuole montebellunesi e grazie al quale gli interessati non dovranno più recarsi fisicamente presso l’ufficio scuole del Municipio. Per i bambini e ragazzi che necessitano invece di un menu speciale per motivi di salute o religiosi, va comunque consegnata fisicamente la certificazione presso lo sportello comunale.

Spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione, Claudio Borgia: “Continua il percorso di informatizzazione del servizio intrapreso l’anno scorso con le prime conferme online. La procedura informatizzata riguarda sia i circa 300 bambini che per la prima volta saranno iscritti alle scuole pubbliche dell’infanzia, sia i circa 1300 bambini e ragazzi che già usufruiscono del servizio e per il quale viene richiesto il rinnovo dell’adesione. Si tratta di nuova procedura molto semplice e che ha il doppio vantaggio da un lato di facilitare le operazioni di iscrizione da parte dei genitori che non sono più costretti a recarsi all’Ufficio scuole in Comune e dall’altro di permettere di creare un archivio costantemente aggiornato riguardo agli utenti del servizio mensa. E’ questo un ulteriore passo verso l’informatizzazione dei servizi scolastici e che continuerà anche il prossimo anno con l’implementazione del sistema per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico contemporaneamente all’aggiornamento del sito comunale. L’obiettivo è che alla fine della scadenza del mandato i servizi di mensa e trasporto scolastico siano completamente informatizzati ed entrati nell’uso comune da parte dei genitori in modo da qualificare l’offerta anche dal punto di vista del metodo di iscrizione così come avviene in alcune grandi città”. Rimangono inoltre confermate le tariffe del servizio mensa: 3,15 euro per le scuole materne, 3,25 euro per le scuole elementari e 3,40 euro per le scuole medie.