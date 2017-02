A Oderzo un incontro per discutere sulle nuove modalità di accesso alla mensa scolastica

ODERZO E' stato programmato per lunedì 20 febbraio, alle ore 18.30, presso l'Aula magna del plesso "F. Amalteo" di Piazzale Europa, uno speciale incontro informativo rivolto ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Oderzo.

La riunione avrà lo scopo di illustrale le modalità di accesso al servizio mensa per l'anno scolastico 2017/2018, in particolare per i genitori dei bambini che frequenteranno il primo anno della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria. Sarà presente all'incontro un referente dell'Azienda di ristorazione che illustrerà nei dettagli il sistema, entrato in vigore nell'anno scolastico in corso, oltre ad alcuni docenti e al dirigente dell'istituto che risponderanno alle domande dei presenti. Un appuntamento importante per informarsi sui cambiamenti degli istituti opitergini in programma per il prossimo anno.