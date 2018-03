Carne a scuola durante la Quaresima, Arena: "L’unico pollo è il consigliere Azzolini"

MOGLIANO VENETO “Le bugie hanno le gambe corte e deve essere per questo motivo che il consigliere Azzolini scaglia i propri strali contro questa amministrazione, dimenticando, ammesso che li sapesse, che anche quando lui era sindaco nei menu delle mense scolastiche moglianesi nei venerdì del periodo quaresimale erano previsti piatti a base di carne. Tra l’altro oggi il pollo da lui criticato è stato un vero successo e i bambini non ne hanno lasciato nemmeno un pochino. A quanto pare l’unico pollo in circolazione è il consigliere Azzolini”. Così il sindaco Carola Arena liquida l’ennesima sparata sul nulla che arriva dal consigliere di opposizione.

“Il menu delle nostre scuole, da tre anni, nasce da un percorso partecipativo che vede coinvolti vari attori, dall’Uls a Slow food, da Apio ai genitori, all’amministrazione comunale riuniti in una Commissione tecnica mense di cui fa parte anche Serenissima ristorazione, la società che fornisce i pasti, sul menu che essa costruisce sulla base delle indicazioni che vengono elaborate dalla Commissione. I menu sono rispettosi delle sensibilità di ciascun alunno in quanto è sempre fornita una alternativa, in genere il pasto in bianco, a chi per varie ragioni non può o non vuole assumere il cibo previsto”, afferma l’assessore alle politiche educative Daniele Ceschin.

L’obiettivo della refezione scolastica a Mogliano è la qualità, far mangiare bene i ragazzi, che significa arricchire giorno dopo giorno menu e dieta con tutti i prodotti che la nostra terra e l’amorevole lavoro di chi la coltiva, magari e meglio a pochi passi da casa, offrono e che fanno un gran bene. Ed è questo che fa “Mogliano Mangia Bene” progetto che il Comune ha avviato assieme all’ULSS e Slow Food, con il coinvolgimento attivo delle scuole, dei commercianti, della Pro Loco. Una buona pratica che continuerà anche per tutto il 2018, con interessanti novità, e la volontà di coinvolgere anche le famiglie nel loro quotidiano, per favorire la promozione della cultura della buona alimentazione, di uno stile di vita sano e della valorizzazione del territorio e delle sue attività.

Solo un reale collegamento tra scuola e famiglie e la condivisione di comportamenti e scelte alimentari, infatti, mette i ragazzi nelle condizioni di accettare proposte di cibi a volte diversi, che però possono rivelarsi anche più buoni e gustosi, certamente salutari. Finora “Mogliano Mangia Bene” si è sviluppato seguendo due filoni: il primo con il coordinamento dell’Ulss 9, denominato “Un progetto in comune” che grazie al contributo del territorio (associazioni e commercianti locali), ha comunicato direttamente al consumatore, per indirizzarlo verso scelte vantaggiose, salutari e consapevoli; il secondo, che ha avuto come partner principale Slow Food, attraverso il percorso “Pensa che Mensa”, ha invece promosso, per i genitori delle commissioni mensa, alcuni incontri di formazione dedicati alla scelta, all’acquisto e al consumo quotidiano del cibo, e ha messo a disposizione degli insegnanti schede didattiche utili per le attività di classe.

Ogni mese un prodotto stagionale viene introdotto nelle lezioni e nei piatti della mensa, e sono stati inseriti nella programmazione anche un piatto stagionale/territoriale ed uno piatto etnico, dei quali vengono fornite agli insegnanti schede e ricette in modo che riescano a preparare ed accompagnare gli studenti nella loro conoscenza.