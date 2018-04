Piazza Giustinian Recanati, prima apertura domenicale per il mercato coperto

TRVISO Città in Fiore fa sbocciare di domenica anche il nuovo mercato coperto di Coldiretti di piazza Giustinian a Treviso. Un’apertura domenicale straordinaria per gli agricoltori di Campagna Amica che vendono direttamente ai trevigiani i propri prodotti di stagione che si inserisce in una tre giorni ricca di opportunità: dalla mostra botanica a quella fotografica, dal convegno sull’acqua alla presentazione di libri sui fiori fino a garantire svago e divertimento a misura di bimbo con una mini Gimkana trattoristica in pieno centro storico. “E’ un programma ricco e variegato come lo è la nostra agricoltura – sottolinea Walter Feltrin, presidente di Coldiretti Treviso – Vogliamo portare alla città vari elementi di riflessione come quello sulla risorsa vitale dell’acqua o sull’importanza della biodiversità. Ma per le famiglie è l’occasione per incontrare gli agricoltori dietro i loro banchi che possono raccontare e spiegare come coltivano la frutta e gli ortaggi che propongono”.

Coldiretti ha aperto i festeggiamenti di Treviso in Fiore stamane con l’inaugurazione della mostra Fotografica sui Fiori della Pedemontana a cura del fotografo Valter Binotto. Mostra che si svilupperà nella saletta e nel corridoio di accesso al mercato coperto sarà visitabile anche a mercato chiuso almeno fino al 30 di Aprile. Sempre oggi inaugurata anche la Mostra sulle Erbe Spontanee Primaverili con esemplari delle stesse e schede didattiche con breve conferenza di Angelo Tomasella sui fiori spontanei edibili. Questa mostra sarà visitabile fino a domenica 15 Domani, invece, sabato 14 aprile, alle 10:00, presso il Chiostro dell’Archivio di Stato si terrà la conferenza “Acqua bene fondamentale tra storia e attualità”, organizzata dal comitato Porta Altinia in collaborazione con l’Archivio di Stato, l’ANBI, e la Fondazione Campagna Amica.

Domenica 15 aprile, infine, spazio all’APERTURA STRAORDINARIA DEL MERCATO COPERTO che rimarrà aperto dalle 10:00 alle 18:30. Per tutta domenica non mancheranno delle attività di animazione per grandi e piccini grazie a musicisti, alla gimcana con i trattori a pedali per bambini, al mattino e al pomeriggio, su un percorso ad ostacoli dedicato. Non mancheranno dei Cooking show a tema floreale: una dimostrazione sui fiori edibili allo scoccare dell’ora, tre al mattino e tre al pomeriggio. Presentazione del romanzo “L’angolo delle portulache” a cura dell’autore La piazza sarà animata da bancarelle di fiori ed erbe officinali. Insomma ce ne sarà per tutti i gusti, pardon fiori.