Il nuovo mercato ortofrutticolo di Treviso guarda a Berlino

TREVISO Sono le sei della mattina e gli operatori del mercato di Treviso, capitanati da Treviso Mercati, gli operatori di Confcommercio, gli operatori del consorzio del mercato ortofrutticolo COMO, si stanno già aggirando per la piattaforma agroalimentare a Berlino per portarsi a casa qualche buona pratica che potrà di certo servire alla nuova piattaforma agroalimentare di Treviso.

"Non vogliamo certo fare paragoni – sorride il Presidente Pozza – qui a Berlino stiamo visitando la più grande piattaforma agroalimentare della Germania. Ma anche il nuovo mercato di Treviso ha le sue ambizioni, con la realizzazione della copertura completa, i nuovi servizi del freddo per la conservazione, i servizi per la logistica. L’obiettivo è chiaro: servire tutto il nordest d’Italia. Parliamo di un rilancio competitivo di Treviso a favore del turismo di Venezia, delle spiagge e delle zone delle colline e delle dolomiti – continua Pozza - capace così di servire i prodotti freschi e lavorati dell’industria alberghiera con servizi dunque più efficienti e veloci al consumatore e all'impresa, obiettivo in linea con i dati a doppia cifra del turismo di Treviso e della nostra regione".

"Un impegno non indifferente per tutto il comparto agroalimentare e per Treviso Mercati, in cui la Camera di Commercio crede – afferma il segretario Generale Romano Tiozzo -. La visita di oggi è stata organizzata per tutti gli operatori, per comprendere come il settore dei mercati si stia sviluppando in Europa. Oltre ai prodotti della 4. Gamma fresco porzionato per i consumatori, si sta sviluppando anche la 5. gamma dei cotti e pronti a cui anche il mercato di Treviso dovrà guardare per posizionarsi sul mercato e attrezzarsi per tempo".